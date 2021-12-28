شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى دورى المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق نادي بيراميدز ضمن المجموعة الأولى، على رأس المجموعة بعدما جاء في التصنيف الأول لأندية البطولة القارية.

وضمت المجموعة إلى جانب نادي بيراميدز أندية الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات دور المجموعات بداية من شهر فبراير المقبل بعد انتهاء منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتتح بيراميدز مبارياته فى المجموعة بمواجهة أهلى طرابلس الليبى يوم 13 فبراير، ثم زناكو يوم 20 فبراير ثم الصفاقسى التونسى يوم 27 من نفس الشهر.

وفى الإياب يلتقى بيراميدز مع الصفاقسى التونسى يوم 13 مارس، ثم أهلى طرابلس يوم 20 مارس ، وأخيرا يلتقى ضد زناكو يوم 3 أبريل.