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مواعيد مباريات بيراميدز فى دورى المجموعات بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد -  

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فريق نادي بيراميدز ضمن المجموعة الأولى، على رأس المجموعة بعدما جاء في التصنيف الأول لأندية البطولة القارية.

 

وضمت المجموعة إلى جانب نادي بيراميدز أندية الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

 

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات دور المجموعات بداية من شهر فبراير المقبل بعد انتهاء منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويفتتح بيراميدز مبارياته فى المجموعة بمواجهة أهلى طرابلس الليبى يوم 13 فبراير، ثم زناكو يوم 20 فبراير ثم الصفاقسى التونسى يوم 27 من نفس الشهر.

 

وفى الإياب يلتقى بيراميدز مع الصفاقسى التونسى يوم  13 مارس، ثم أهلى طرابلس يوم 20 مارس ، وأخيرا يلتقى ضد زناكو يوم 3 أبريل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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