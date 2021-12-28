شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف حقيقة ضم مهاجم جديد للأهلى خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فكرة ضم مهاجمين للأهلى خلال ميركاتو الشتاء فى يناير المقبل، ويرى المدير الفنى للأهلى أن الفريق لا يحتاج صفقات جديدة فى مركز الهجوم.

وأوضح موسيمانى أن الأهلى يمتلك مهاجمين على مستوى عالٍ من الكفاءة أبرزهم محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن ومعهم بيرسى تاو الذى يلعب فى مركز المهاجم خلال بعض الأوقات بجانب آخرين يُجيدون الأداء الهجومى فى ألفريق ويأتى فى مقدمتهم، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأفشة وكهربا وميكيسوني.

على صعيد متصل ، نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، شكلًا وموضوعًا ما تردد عن تفاوض الأهلى مع شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى، وقال إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، وإن شكرى نجيب لاعب متميز، لكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفنى للأهلى لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن ألفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية.