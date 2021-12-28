شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تبدأ فحص طلبات الترشح في الانتخابات.. وفوز 5 مرشحين بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية ، في مراجعة طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة على الانتخابات المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل، حيث تقدم 22 مرشحاً لخوض الانتخابات علي 14 منصب ، حيث لديها اللجنة الأولمبية مهلة تصل إلى 14 يوما لمراجعة طلبات الترشح والتأكد من مدى مطابقتها للشروط قبل إعلان القائمة النهائية.

وحسمت التزكية 5 مناصب في انتخابات اللجنة الأولمبية، بعد غلق باب الترشح بشكل رسمي ، وهم علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول) وياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ) وشريف العريان - اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام) ومحمد عبدالمطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد) وعبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق).

وضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية واللواء أحمد ناصر، وفي منصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر، وفي منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس، وفي منصب أمين الصندوق الدكتورعبد العزيز غنيم، وفي منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب.