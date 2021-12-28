شكرا لقرائتكم خبر عن قناوى : جمهور الإسماعيلي يملك سر خروج الفريق من الكبوة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد قناوى نجم الإسماعيلي الأسبق أن ناديه يعانى كثيرًا فى الآونة الأخيرة بسبب عدم الاختيار المناسب للأجهزة الفنية التى لم تحقق أى نتائج مع الفريق وكانوا سببا فى التعاقد مع لاعبين دون المستوى بناءًا على رغبتهم.

وتابع في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي : ” الفريق يعانى على المستوى الحالى من أزمة فى الجانب الهجومى بشكل كبير وهو أمر واضح للجميع مما دفع مجلس الإدارة و الجهاز الفنى لتوجيه أغلب الصفقات المقبلة لدعم الجانب الأمامى “.

وقال : ” الفريق يواجه مشكلة فى صناعة الفرص وكذلك ترجمة ما يتاح من فرص حتى وصل معدل التهديف لـ 3 أهداف فقط فى 7 مباريات وهو معدل لم يتناسب إطلاقا مع اسم وقيمة الدراويش “.

وواصل : ” جماهير الإسماعيلى سيكون لها الدور الأهم فى الخروج من النفق المظلم بدعمها الإيجابى للفريق بجانب التوقف عن تقديم هجوم سلبى على اللاعبين ولا ننسى أن الموسم الماضى هذه المجموعة حققت نتائج غير جيدة فى الدور الأول ولكن بتكاتف الجميع مع وجود الجهاز الفنى السابق بقيادة إيهاب جلال تغير الحال تماما ولدى ثقة أن تلك الكبوة لم تستمر طويلا فور إستئناف مسابقة الدورى العام ان شاء الله “.