شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة ونجله يتقدمان بأوراق الترشح لانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة والمقرر لها خلال 60 يوما ، علي مقعد العضوية ، كما تقدم أحمد هاني زادة نجله بأوراق ترشيحه علي مقعد العضوية تحت السن.

ويتم غلق باب الترشح في السابعة من مساء اليوم.