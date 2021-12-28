شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة ونجله يتقدمان بأوراق الترشح لانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة والمقرر لها خلال 60 يوما ، علي مقعد العضوية ، كما تقدم أحمد هاني زادة نجله بأوراق ترشيحه علي مقعد العضوية تحت السن.
ويتم غلق باب الترشح في السابعة من مساء اليوم.
ويُغلق مساء اليوم، الثلاثاء باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، بعدما استمر الترشح لمدة 7 أيام، حيث فُتح باب قبول أوراق المرشحين يوم الأربعاء الماضي، على أن يصبح اليوم هو الأخير فى فترة تلقي أوراق المرشحين.
وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.
ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.
وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.