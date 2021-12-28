شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية وأفشة ورمضان صبحى الأقرب لقائمة الطوارئ بالمنتخب فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، لضم الخماسى محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وأحمد رفعت ومصطفى فتحى ورمضان صبحى لقائمة الفراعنة النهائية لأمم افريقيا، بعد زيادة القائمة إلى 28 لاعبا على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفة سفرهم إقامتهم.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون غد الأربعاء.

وضمن 17 لاعبا التواجد فى القائمة وهم محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد حمدى، وأكرم توفيق وعمر كمال وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومهند لاشين ومحمد الننى وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

كما تقرر أن تقام تدريبات منتخب مصر يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.