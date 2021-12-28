شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والزمالك فى دوري ابطال افريقيا قبل قرعة دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سحب قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري.

يشارك في مرحلة المجموعات بدوري ابطال افريقيا 16 فريقًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات يتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى دور الـ32 بنتيجة 2/7 بمجموع المباراتين، حيث تعادلا فى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بسداسية مقابل هدف.

فيما تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، حيث فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف وفي مباراة العودة بالقاهرة فاز بأربع أهداف نظيفة .

وتأهل إلى درو المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي (مصر) ، الهلال (السودان) ، المريخ (السودان) ، أمازولو (جنوب أفريقيا) ، شباب بلوزداد (الجزائر) ، الترجي (تونس) ، وفاق سطيف (الجزائر) ، نجم الساحل (تونس) ، هورويا ( غينيا) ، جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) ، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) ، بترو أتليتيكو (أنجولا) ، الرجاء (المغرب) ، ساجرادا إسبيرانجا (أنجولا) ، الوداد (المغرب) ، الزمالك (مصر).

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تصنيف الفرق

من المقرر أن يتم سحب قرعة دوري الأبطال وفقًا للتصنيف المعتمد من الكاف على أن يكون في التصنيف الأول كل من الأهلي والترجي والوداد والرجاء، فيما يضم التصنيف الثاني كل من الزمالك والنجم الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري، وفى التصنيف الثالث الهلال وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وبيترو أتليتكو، وفى التصنيف الرابع المريخ وساجراد وامازولو وجالاكسي.

ووفقًا التصنيف المعلن من الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمين الأهلي والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة، وهو ما يجعل الجميع يترقب القرعة بشغف كبير.

ومن المنتظر أن يشارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القرعة بعد أن أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى في وقت سابق على اختياره سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال 2021-22.