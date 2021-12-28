شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من المنشطات فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار، و التى أقيمت على ملاعب المركز الأولمبى بالمعادى ، تواجد لجنة من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، لسحب عينات عشوائية ، من اللاعبين ، و الكشف عن تناول المنشطات من عدمه .

وانطلقت البطولة الخميس الماضى ، بالمركز الأولمبى بالمعادى بمشاركة عدد كبير من لاعبى الهيئات الرياضية المسجلة فى الاتحاد المصرى للعبة وصل عددهم إلى 570 لاعب ولاعبة ، وتوج بها النادى الأهلى رجال وسيدات .

من جانبه، قال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن اللجنة تحضر فى المنافسات وتتابع عملها ، وفى نفس الوقت لاتظهر النتائج فى حينها بل بعد تحليل العينات ، و تحديد موقف اللاعبين من حيث تناول المنشطات من عدمه ، و التى قد تستغرق من أسبوعين إلى شهرين .

توج فريق الأول لألعاب القوى بالنادي الأهلي "رجال - سيدات"، بطلًا لبطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادى.