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لجنة من المنشطات فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار، و التى أقيمت على ملاعب المركز الأولمبى بالمعادى ، تواجد لجنة من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، لسحب عينات عشوائية ، من اللاعبين ، و الكشف عن تناول المنشطات من عدمه .

وانطلقت البطولة الخميس الماضى ، بالمركز الأولمبى بالمعادى بمشاركة عدد كبير من لاعبى الهيئات المسجلة فى الاتحاد المصرى للعبة وصل عددهم إلى 570 لاعب ولاعبة  ، وتوج بها النادى الأهلى رجال وسيدات .

من جانبه، قال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن اللجنة تحضر فى المنافسات وتتابع عملها ، وفى نفس الوقت لاتظهر النتائج فى حينها بل بعد تحليل العينات ، و تحديد موقف اللاعبين من حيث تناول المنشطات من عدمه ، و التى قد تستغرق من أسبوعين إلى شهرين .

 توج فريق الأول لألعاب القوى بالنادي الأهلي "رجال - سيدات"، بطلًا لبطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادى.

وحصل الأهلي على كأس البطولة للجنسين «رجال - سيدات»، بعد تحقيق 33 ميدالية متنوعة في منافسات الرجال، و26 ميدالية في منافسات السيدات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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