شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ثنائى الإسماعيلى لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من اتحاد الكرة ، لإخطاره بإستدعاء ثنائى الفريق الشباب مواليد 2003 عبد الله جمال حارس المرمى وعمر الساعى ، لمعسكر المنتخب الوطنى لتلك الفئة العمرية والمقرر إنطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة 48 ساعة بإستاد القاهرة الدولى ، يأتى المعسكر ، ضمن برنامج الإستعداد لخوض استحقاقات الناشئين المقبلة،

ولعب عبد الله جمال مع فريق 2003 بواقع،11 مباراة أساسيًا بنسبة 100 %، ومنى مرماه 14 هدفًا،وكلين شيت مواجهتين ” البنك الأهلى وسموحة “، أما مع فريق 2001 ، مباراة واحدة أساسيًا، منى مرماه هدفين.

بينما عمرو الساعى لعب مع فريق 2003 ، 5 مباريات ” 3 لقاءات أساسيًا ومباراتين بديلًا ” بنسبة 45 % وسجل هدفًا فى مرمى البنك الأهلى.