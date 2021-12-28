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استدعاء ثنائى الإسماعيلى لمعسكر منتخب الشباب

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القاهرة - سامية سيد -  

تلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من اتحاد الكرة ، لإخطاره بإستدعاء ثنائى الفريق الشباب مواليد 2003 عبد الله جمال حارس المرمى وعمر الساعى ، لمعسكر المنتخب الوطنى لتلك الفئة العمرية والمقرر إنطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة 48 ساعة بإستاد القاهرة الدولى ، يأتى المعسكر ، ضمن برنامج الإستعداد لخوض استحقاقات الناشئين المقبلة،

 

ولعب عبد الله جمال مع فريق 2003 بواقع،11 مباراة أساسيًا بنسبة 100 %، ومنى مرماه 14 هدفًا،وكلين شيت مواجهتين ” البنك الأهلى وسموحة “، أما مع فريق 2001 ، مباراة واحدة أساسيًا، منى مرماه هدفين.

 

بينما عمرو الساعى لعب مع فريق 2003 ، 5 مباريات ” 3 لقاءات أساسيًا ومباراتين بديلًا ” بنسبة 45 % وسجل هدفًا فى مرمى البنك الأهلى.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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