قبل إعلانها غدا.. 17 لاعبا ضمنوا التواجد فى قائمة منتخب مصر النهائية لأمم افريقيا

القاهرة - سامية سيد -

وضمن 17 لاعبا التواجد فى القائمة وهم محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد حمدى، وأكرم توفيق وعمر كمال وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومهند لاشين ومحمد الننى وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بدء الأجندة الدولية اليوم 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.