شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للمصارعة يعدل موعد بطولة البحر المتوسط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تعديل موعد بطولة البحر المتوسط للكبار، والتى كان مقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل بالإسكندرية، لتقام فى الفترة من 18 إلى 20 مارس، نظرا لإقامة بطولة العالم للكبار يوم 28 مارس، وهو ما يعطى فرصة لأكبر عدد من الدول للمشاركة فى البطولتين، وحتى لا يكون هناك تعارض بين البطولتين فى ظل أهمية كل منهما بالأجندة الدولية للبطولات.

كان اتحاد المصارعة تقدم بطلب إلى نظيره المتوسطى لاستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط، بجانب تقدم صربيا بنفس الطلب، إلا أن مسئولى الاتحاد المتوسطى وافقوا على الملف الذى تقدم به الجانب المصرى.

وقرر الاتحاد المصرى للمصارعة اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، كمستشار لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات.