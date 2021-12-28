شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض أمم أفريقيا بالكاميرون بدون مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى عدم إقامة مباريات ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، حيث أعلن جهاز المنتخب برنامج الإعداد دون أن يتضمن مباريات ودية.

وكان كيروش يرغب فى خوض مباراة ودية واحدة قبل البطولة، لكن تأخر وصول المحترفين حال دون ذلك فى الوقت الذى خاض فيه اللاعبون المحليون 6 مباريات فى كأس العرب مؤخرا.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون غدا الأربعاء.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بدء الأجندة الدولية اليوم 27 ديسمبر الحالى استعدادا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التى تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما منتخبى السودان وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده كارلوس كيروش المدير الفنى مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم، حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومى الخميس والجمعة المقبلين 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومى 11 و15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى لملاقاة المنتخب السودانى يوم 19 يناير فى ختام مرحلة المجموعات فى البطولة.