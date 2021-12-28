شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض وش السعد على الأحمر.. ماذا يفعل الأهلى والزمالك فى صدامات أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشغف وترقب تنتظر جماهير الكرة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الأهلى فى المستوى الأول بقرعة دورى أبطال أفريقيا 2022، أما الزمالك فيقع فى التصنيف الثانى.

ويمكن لفريقين من نفس البلد التواجد فى نفس المجموعة بدورى أبطال أفريقيا، وبالرجوع للتصنيف فيمكننا أن نرى الأهللا والزمالك فلا نفس المجموعة.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من التوقعات حول إمكانية وقوع الأهلى والزمالك في مجموعة واحدة بدورى الأبطال، وهو ما قد يتسبب في أكثر من مواجهة بين الفريقين خاصة حال تأهل الثنائى إلى الأدوار النهائية أيضاً.

قطبا الكرة المصرية التقيا أكثر من مرة في دورى الأبطال منذ إقامة البطولة في عام 1964، حيث لعب الأهلي والزمالك 9 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلى في 6 مباريات كان آخرها نهائى النسخة قبل الماضية ليتوج باللقب التاسع في تاريخه، وتعادلا فى 3، ولم يحقق الزمالك أى فوز، وسجل الأهلى 17 هدفًا مقابل 9 أهداف لصالح الزمالك.

الطريف فى الأمر هو أن الأهلى كلما واجه الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، سار في طريقه حتى النهاية وتمكن من رفع الكأس والتتويج بالبطولة.

بداية مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا كانت في نصف نهائي البطولة موسم 2004-2005، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالفوز ذهابًا 2-1، وإيابا 2-0، وتوج باللقب في النهاية.

تواجه الأهلي والزمالك مجدداً في نسخة 2008 في دور الثمانية، أثناء فترة خوض ربع النهائي بنظام المجموعات، ولعب الفريقان في المجموعة الأولى، وحصد الأهلي 4 نقاط، بالفوز في المباراة الأولى 2-1، والتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.

وتكررت المواجهة في دور المجموعات ربع النهائى في عام 2012، وتحديدًا لحساب المجموعة الثانية، وجمع الأهلي أيضًا 4 نقاط، بالفوز 1-0 والتعادل 1-1.

والتقى الأهلي والزمالك في دور المجموعات، في نسخة 2013، لحساب المجموعة الأولى، وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى بنتيجة 1-1، وفاز الأهلي في الثانية بنتيجة 4-2.