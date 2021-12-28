موسيماني: الكونفدرالية ليست بطولة ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - يرفض بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، اعتبار الكونفدرالية الأفريقية "بطولة ضعيفة"، مشيرا إلى أنها أحيانا تشهد مشاركة أندية أقوى من المنافسين في دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني شارك في سحب قرعة الكونفدرالية اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعلى هامش القرعة قال موسيماني: "لا أعرف من أين أتت فكرة أن الكونفدرالية بطولة ضعيفة".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي: "واجهنا الرجاء البيضاوي بطل الكونفدرالية في كأس السوبر وتغلبنا عليه بصعوبة بعد اللجوء لركلات الترجيح، وهذا دليل على قوة المشاركين في تلك البطولة".

وأتم: "أسماء الأندية الموجودة في الكونفدرالية تكون أقوى في بعض الأحيان من المنافسين في دوري الأبطال".