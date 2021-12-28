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قرعة الكونفدرالية.. مهمة صعبة لبيراميدز والمصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع نادي بيراميدز في مجموعة تضم كل من "الصفاقسي ، بيراميدز و أهلي طرابلس الليبي".


وأقيمت مراسم سحب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الصفاقسي التونسي، وبيراميدز، وزاناكو الزامبي، وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثانية: الاتحاد الليبي، شبيية الساورة الجزائري، اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، الفائز من شبيبة القبائل او ليوباريس.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونجولي، والمصري، والقطن الكاميروني، وأوتوهو من الكونغو برازفيل.

المجموعة الرابعة: المجموعة الرابعة: الحرس الوطني، اسيك ميموزا الايفواري، سيبما التنزاني، نهضة بركان.

يذكر ان تأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية 16 فريقا وهم الأهلي طرابلس (ليبيا) ، المصري (مصر) ، أوتوهو (الكونغو) ، أسيك ميموزا (كوت ديفوار) ، كوتون سبورت (الكاميرون) ، الصفاقسي (تونس) ، شبيبة الساورة (الجزائر) ، أورلاندو بيراتس (الجنوب). أفريقيا)، الأهرامات (مصر)، RS بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، US الدرك الوطني (النيجر)، زاناكو (زامبيا)، نادي الاتحاد (ليبيا) أو انيمبا (نيجيريا) ، JS منطقة القبائل (الجزائر) أو الفهود الملكية (إيسواتيني) .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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