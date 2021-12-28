هاني زادة ونجله يترشحان بانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأوراق ترشحه فى انتخابات القلعة البيضاء على مقعد العضوية فوق السن، فيما قدم نجله الإعلامي أحمد هاني أوراق ترشحه لعضوية تحت السن.

وتقرر فتح باب الترشح بانتخابات الزمالك، وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، وذلك على مدار 8 ساعات من 11 صباحا حتى 7 مساء.

وبهذا فمن المنتظر أن يتم غلق باب الترشح للانتخابات في السابعة من مساء اليوم.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق استبعاد هاني زادة من قائمته الانتخابية لأسباب غير واضحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمانع ترشحه.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال، ويتضمن انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2021-2025) وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويتولى شريف حسين، نائب الرئيس التنفيذي، الإشراف على اللجنة التي تضم كل من وليد بخيب نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا، ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كل من سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.