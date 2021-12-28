بث مباشر بالفيديو.. قرعة دوري أبطال إفريقيا.. صدام مُحتمل بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي في مجموعة قوية بجانب كل من المريخ السوداني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب إفريقي، كما تواجد الزمالك في مجموعة تضم كل من ساجرادا الأنجولي، بيترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب إفريقي، الأهلي.

المجموعة الثانية: أمازولو الجنوب إفريقي، وفاق سطيف الجزائري، حوريا الغيني، الرجاء المغربي.

المجموعة الثالثة: جوانينج البوتسواني، شباب بلوزداد الجزائري، النجم الساحلي، الترجي التونسي.

المجموعة الرابعة: ساجرادا الأنجولي، بيترو أتليتكو الأنجولي، الزمالك، الوداد المغربي.

وتم تصنيف الأندية حسب نتائجهم في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

ويتواجد في المستوى الأول أندية: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي.

بينما يتواجد في المستوى الثاني أندية: الزمالك وصنداونز الجنوب أفريقيا وحوريا الغيني والنجم الساحلي التونسي.

ويقع في المستوى الثالث أندية: الهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان وبترو أتلتيكو الأنجولي.

بينما يتواجد في المستوى الرابع أندية: المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا تبدأ في 11 فبراير، على أن تنتهي في 2 أبريل من عام 2022 المقبل.