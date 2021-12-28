إنذار للملك المصري.. ليفربول يضغط على صلاح لإقناعه بالتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ربما تلجأ لورقة ضغط من أجل إقناع النجم المصري محمد صلاح بتجديد التعاقد، وذلك عن طريق خطة للتعاقد مع جارود بوين لاعب فريق وست هام يونايتد.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه مع اقتراب دخول صلاح في آخر 18 شهرا له مع الفريق، فإن إدارة الريدز تفكر في توجيه إنذارا لقائد منتخب مصر بالتعاقد مع اللاعب جارود بوين.

وأشارت إلى أن ليفربول يملك خطة للتعاقده مع لاعب وست هام يونايتد، في ظل تعثر توقيع صفقة جديدة لتمديد إقامة النجم المصري مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023، لكن لم يتم الاتفاق من جانب الطرفين على الشروط الجديدة، وستبذل إدارة الريدز قصارى جهدها للاحتفاظ بالنجم المصري بعد تألقه بشكل لافت، خاصة أن صاحب الـ29 عاما سجل 22 هدفًا في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، ولكن الريدز لعبوا مباراة أقل.