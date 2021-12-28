تقارير: النني مطلوب في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن دخول محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، قائمة اهتمامات نادي روما الإيطالي، بناء على طلب المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

ويسعى روما لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم لاعبين جدد، أملا في الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "Il messaggero" الإيطالية، فإن النني هو أحدث المنضمين لقائمة اهتمامات مورينيو، بعد مايتلاند نيلس زميله في أرسنال، ولوفتس تشيك لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقد تتسبب مشاركة النني مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في عرقلة انتقاله إلى روما، حيث أنه لن يتمكن من اللعب مع الفريق قبل شهر فبراير، فيما يرغب مورينيو في الحصول على التعزيزات في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن النني صاحب الـ29 عاما يقضي حاليا موسمه الأخير في عقده مع أرسنال، الذي ينتهي في صيف 2022.

وأكدت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن النني يقترب من الرحيل عن أرسنال في الميركاتو الشتوي، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق اللندني في الوقت الذي تسعى عدة أندية للتعاقد معه، أبرزها بشكتاش وجالاتا سراي التركيين، ونيوكاسل الإنجليزي.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك النني مع أرسنال في 9 مباريات بمختلف المسابقات منها 5 كأساسي، وصنع هدفا وحيدا.