مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليندلوف بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا تسببت في غياب المدافع فيكتور لينديلوف عن المباراة التي انتهت بالتعادل مع نيوكاسل 1 / 1 مساء أمس الاثنين في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن لينديلوف كان قد جرى تبديله بعد أن عانى من صعوبات في التنفس خلال المباراة السابقة لمانشستر يونايتد، والتي فاز فيها على نورويتش سيتي 1 / صفر في 11 كانون أول/ديسمبر، وقد أعلن مانشستر حينها أن الأمر لا يتعلق بانتشار عدوى كورونا، الذي تسبب في إغلاق المركز التدريبي للنادي.

وكان لينديلوف قد خضع لفحوص على القلب في محاولة لمعرفة طبيعة المشكلة التي تعرض لها، وقد أعلن مانشستر أنه يتعافى بشكل جيد، لكن اللاعب سيواجه الآن فترة غياب بعد أن أصيب بعدوى فيروس كورونا.

وقال رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"عدنا إلى التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، وفي يوم الخميس، كان كل الفريق تقريبا متاحا باستثناء بول بوجبا."

وأضاف :"للأسف، كشفت الفحوص عن إصابة فيكتور لينديلوف وهو ما يحول دون مشاركته، لكن الأمر الإيجابي هو عودة رافاييل فاران من جديد وهو ما أتاح تواجده ضمن التشكيل الأساسي."