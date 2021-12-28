تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي الممتاز، لعل أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام ليفربول.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 41 نقطة جمعها من خوض 18 جولة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد جمعها من خوض 17 جولة.

لمعرفة جدول مباريات اليوم الثلاثاء اضغط هنا

الدوري الإنجليزي

5:00 مساءً - ساوثامبتون وتوتنهام - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

5:00 مساءً - كريستال بالاس ونوريتش سيتي - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

5:00 مساءً- واتفورد ووست هام يونايتد - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

10:00 مساءً- ليستر سيتي وليفربول - (بى ان سبورت بريميوم 1).

الدوري المغربي

9:30 مساءً- الفتح الرباطي والوداد- القناة الناقلة (Arryadia SD/HD9).