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تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي الممتاز، لعل أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام .

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 41 نقطة جمعها من خوض 18 جولة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد جمعها من خوض 17 جولة.

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5:00 مساءً - ساوثامبتون وتوتنهام - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

5:00 مساءً - كريستال بالاس ونوريتش سيتي - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

5:00 مساءً- واتفورد ووست هام يونايتد - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

10:00 مساءً- ليستر سيتي وليفربول - (بى ان سبورت بريميوم 1).

الدوري المغربي

9:30 مساءً- الفتح الرباطي والوداد- القناة الناقلة (Arryadia SD/HD9).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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