الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد غياب محمد صلاح عن الجولة 19

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد غياب محمد صلاح عن الجولة 19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ19 من البطولة، رغم غيابه عن مباريات الجولة بسبب تأجيل مباراة فريقه بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي.

وواصل محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وزميله في الفريق دييغو غوتا، الذي أحرز 10 أهداف، وتواجد في المركز الثالث جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف، بينما حل رابعا رافينها، نجم ليدز، برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع إميل سميث رو، مهاجم أرسنال، وهيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

وجاء في المركز السابع الهداف العالمي لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، كما تواجد أيضاً لاعب وست هام يونايتد، ميشيل أنطونيو، برصيد 7 أهداف وبنفس رصيد اللاعب إيمانويل دينيس، مهاجم واتفورد، وساديو ماني، نجم ليفربول.

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