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الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد غياب محمد صلاح عن الجولة 19

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ19 من البطولة، رغم غيابه عن مباريات الجولة بسبب تأجيل مباراة فريقه بسبب تفشي فيروس بين عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي.

وواصل محمد صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وزميله في الفريق دييغو غوتا، الذي أحرز 10 أهداف، وتواجد في المركز الثالث جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف، بينما حل رابعا رافينها، نجم ليدز، برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع إميل سميث رو، مهاجم أرسنال، وهيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

وجاء في المركز السابع الهداف العالمي لاعب مانشستر يونايتد ، كما تواجد أيضاً لاعب وست هام يونايتد، ميشيل أنطونيو، برصيد 7 أهداف وبنفس رصيد اللاعب إيمانويل دينيس، مهاجم واتفورد، وساديو ماني، نجم ليفربول.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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