شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار بيراميدز والمصرى فى الكونفدرالية قبل قرعة المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى، اليوم الثلاثاء، قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى ممثلى الكرة المصرية فى البطولتين.

وتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد الفوز على عزام يونايتيد فى دور الـ32 الأول بمجموع المبارايتين بهدف نظيف، حيث تعادل فى مباراة الذهاب بدون أهداف، وفاز فى مباراة العودة بهدف على جبر، وتمكن من الفوز علي فريق مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو فى دور الـ32 الثانى، بمجموع المباراتين بهدفين نظيفين حيث فاز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فى مباراة العودة.

فيما تأهل المصرى البورسعيدى إلى دور المجموعات بعد الفوز على فريق سلطات الموارد الأوغندى دور الـ32 الأول بمجموع المبارايتين بهدف نظيف، حيث تعادل فى مباراة الذهاب بدون أهداف، وفاز في مباراة العودة بهدف إسلام عطية، وتمكن من الفوز على فريق ريفرز يونايتد النيجيرى، حيث استفاد المصرى من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، بعدما خسر الفريق البورسعيدي من نظيره ريفرز يونايتد، بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب وفاز في مباراة العودة بهدف نظيف.

ويأتى بيراميدز فى التصنيف الأول، بينما يتواجد المصرى فى التصنيف الثانى.

بينما تأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية 16 فريقا وهم الأهلي طرابلس (ليبيا) ، المصري (مصر) ، أوتوهو (الكونغو) ، أسيك ميموزا (كوت ديفوار) ، كوتون سبورت (الكاميرون) ، الصفاقسي (تونس) ، شبيبة الساورة (الجزائر) ، أورلاندو بيراتس (الجنوب). أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، RS بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، US الدرك الوطني (النيجر)، زاناكو (زامبيا)، نادي الاتحاد (ليبيا) أو انيمبا (نيجيريا) ، JS منطقة القبائل (الجزائر) أو الفهود الملكية (إيسواتيني).