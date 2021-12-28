الامارات | رئيس غينيا لمنتخب بلاده: كأس أفريقيا أوأعيدوا ما صرفناه عليكم

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا لمنتخب بلاده: كأس أفريقيا أوأعيدوا ما صرفناه عليكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الرئيس المؤقت لدولة غينيا، العقيد مامادو دومبويا، رسالة شديدة اللهجة للاعبي منتخب بلاده، قبل توجههم صوب الكاميرون من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وأقام العقيد الذي يقود المرحلة الانتقالية للبلاد حفلا، بحضور وزير الرياضية المحلي، سلم خلاله علم البلاد لأعضاء المنتخب المعروف بإسم "السيلي"، مع رسالة مطولة لعل أبرز ما جاء فيها عبارة: "اجلبوا الكأس أو أنكم ستسددون المبالع التي صرفت عليكم".



وتلقى العميد محمد علي كمارا العلم مرفقا برسالة من العقيد دومبويا، جاء فيها: "من خلالكم، يجب أن نشعر بعظمة شعب غينيا، من خلال أدائكم يجب أن نستعيد كرامة وشجاعة هذا الشعب".



وأضاف: "عهد إليكم بالألوان الثلاثة الوطنية في هذا اليوم الرسمي لمحاولة تكريمها، ورفعها عاليا جدا. إنه امتياز لا يمنح للجميع، والدولة حاولت هذه السنة وضعكم في الظروف المناسبة".

وتابع: "راهنا على المنتوج المحلي من خلال اختيار مدرب وطني يحمل المجد السابق لفريقنا الوطني وهو السيد كابا دياوارا. إن شعب غينيا يقف خلفك كرجل واحد لأنك رمز للوحدة والتضامن. الانضباط في كل لحظة، والالتزام في جميع الأوقات".

ويتواجد المنتخب الغيني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال، زيمبابوي ومالاوي.

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