أهمهم «ليستر سيتي وليفربول» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن مباراة جالاتا سراي ضد دينيزليسبور فى كأس تركيا إلى جانب القنوات الناقلة .

ساوثهامتون X توتنهام – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس X نوريتش سيتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

واتفورد X وست هام يونايتد – الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي X ليفربول – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس تركيا

قاسم باشا X كوجيلي سبور – الساعة الثانية عشرة ظهرا

هاتاي سبور X مينيمن سبور – الساعة الثانية ظهرا

أنطاليا سبور X جيرسونسبور – الساعة الرابعة عصرا

طرابزون سبور X بولو سبور – الساعة الخامسة والنصف مساء

جالاتا سراي X دينيزليسبور – الساعة الثامنة مساء