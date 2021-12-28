شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف كاف يعلنها.. هل يقع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة بدورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم فى القارة السمراء بداية الأدوار الأساسية لدورى أبطال أفريقيا 2022، وذلك بعد الانتهاء من الدورين التمهيديين، حيث تجرى اليوم مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية، والمقرر إقامتها فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، حيث يتواجد الأهلى على رأس التصنيف الأول برفقة الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.

بينما يأتي الزمالك على رأس التصنيف الثاني ومعه حوريا الغيني وصن داونز الجنوب أفريقي والنجم الساحلي التونسي.

ويضم التصنيف الثالث الهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

في حين أن التصنيف الرابع يضم المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب أفريقي.

وبحسب التصنيف المعلن من الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمان الأهلى والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة، وهو ما يجعل الجميع يترقب القرعة بشغف كبير.