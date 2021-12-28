شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى ومحمد عادل ينتظمان فى مران الإسماعيلى اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عماد حمدى ومحمد عادل لاعبا النادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء فى تدريبات الدراويش بعد حصول الثنائى على راحة من مران الأمس وذلك بعد حصولهما على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون.

ويعانى عادل من بعض الإجهاد فيما خضع عماد حمدى للأشعة على العضلة الخلفية حيث وافق الجهاز الفنى على منحهما الراحة.

وبدأ الإسماعيلى خلال فترة توقف الدورى العام بسبب الأجندة الدولية الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية التى ستقام للمرة الأولى.

يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.