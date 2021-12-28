شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يعدل تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه إعادة تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب رجال وسيدات، رغم الإنجازات التى تحققت فى الاتحاد بمختلف البطولات الفترة الماضية على المستوى الأفريقى والدولى، وكذلك فى الدورة الأولمبية بطوكيو.

وتقرر أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار المدربين، وكذلك آلية ومعايير اختيار اللاعبين الممثلين فى البطولات الخارجية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتحديد شروط من يقوم باختبار اللاعبين وآلية الاختبارات أيضا.

وفيما يخص تصنيف وترتيب الحكام فقد تقرر تشكيل لجنة لعمل تصنيف وترتيب الحكام وآلية السفر وإدارة الملاعب أيضا.