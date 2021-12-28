شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مليون و250 ألف دولار قيمة موسم على معلول مع الأهلى ومنصب تكريمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل العقد الجديد للتونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعد تمديد تعاقده، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "قلت لكم كتير إن معلول خلص فى الأهلى وإن الأهلى أنهى كل الاتفاقات مع معلول من فترة طويلة بس الجديد إن النجم التونسى وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء موسمين".

ويضيف شوبير "معلول اتفق مع الأهلى على الحصول على مليون و250 ألف دولار فى الموسم الأول تزيد فى الموسم الثانى 100 ألف دولار وهناك اتفاق نهائى على تولى معلول منصب مستقبلى فى القلعة الحمراء بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، الأهلى عايز يكرم معلول ويكون ليه دور فى النادى بعد الاعتزال خاصة أنه أحد النجوم المشهود لهم بالالتزام منذ ارتداء الفانلة الحمراء".

وعن موسيمانى والأهلى علق شوبير: "مش عارف إزاى موسيمانى منح لاعبى الأهلى راحة 12 يوما من التدريبات بعد مواجهة فيوتشر يعنى هيرجعوا يوم 8 يناير وعندهم مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة يوم 12 يناير، طب يستعدوا أمتى مش فاهم".