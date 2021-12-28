شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتابع تطورات تأهيل محمود متولى فى قطر وعمرو السولية بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهازين الطبي والفني للأهلي خلال فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً برنامج تأهيل ثنائى الفريق محمود متولى وعمرو السولية من الإصابة التى يعانى منها كلاهما، حيث يؤدى محمود متولى حالياً برنامجا تأهيليا فى قطر للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، فيما يؤدى السولية برنامج تأهيلى فى مقر الأهلى بالتتش تمهيداً للتعافى من الإصابة بمزق فى السمّانة.

وحرص الجهاز الطبي بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على الاتصال الهاتفى بمحمود متولى مدافع الفريق المتواجد فى قطر للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى، وقال أبو عبلة إن الخبير الياباني "سون" هو الذي يشرف على متابعة حالة متولى طبيا، فيما ‏يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى بالأهلى أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، ‏والخبير الإنجليزى الذى يشرف على مرحلة العلاج الطبيعى والتأهيلى؛ للاطمئنان على حالته ‏بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.‏

وأجرى متولى فحوصات طبية فى قطر، على هامش وجود البعثة لخوض بطولة كأس السوبر الأفريقي التى توّج بها الأهلي مؤخراً، وتم الترتيب ‏لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد ‏إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.‏

أما عمرو السولية فيواصل التأهيل في الأهلي بسبب إصابة السمانة التى أصيب بها قبل انطلاق السوبر الأفريقى، ويحتاج من اسبوع إلى ثلاثة اسابيع للتعافي منها.

وقال عمرو السولية عن هذه الإصابة: "كل يوم أشعر بتحسن بعد الإصابة، والفترة المقبلة إن شاء الله الأمور ستكون أفضل مع قيامي بجلسات التأهيل"، واختتم: "كنت مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا، وفحصني، وبعد أسبوع سأخضع لأشعة رنين بعد جلسات التأهيل التي سأخضع لها خلال هذا الأسبوع الجاري".