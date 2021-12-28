شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أتوقع وقوع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة بقرعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الإعلامى أحمد شوبير وقوع ناديى الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة بدورى الأبطال الأفريقى، حيث قال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "إحساسى بيقول إن النهاردة قرعة دورى الأبطال الأفريقى سوف تشهد وقوع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة، ونفسى ده ميحصلش عشان كل فريق يكمل مسيرته فى البطولة للنهاية ونشوف نهائى قرن جديد".

ويضيف شوبير "نظام القرعة فى الاتحاد الأفريقى ظالم وجاحد ولا يمنع وقوع الفرق التى تنتمى لبلد واحد فى مجموعة واحدة".

وعن رابطة الأندية علق شوبير "نفسى الرابطة تشد حيلها شوية فى موضوع جوائز الأفضل لأنها مهمة جدا وتمنح اللاعبين دوافع كبيرة".

وعن الزمالك قال شوبير "الزمالك عنده مشكلة فى صياغة العقود منذ فترة طويلة والدليل عقد مصطفى محمد الأخير".

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، حيث يتواجد الأهلي على رأس التصنيف الأول برفقة الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.

بينما يأتي الزمالك على رأس التصنيف الثاني ومعه حوريا الغيني وصن داونز الجنوب أفريقي والنجم الساحلي التونسي.

ويضم التصنيف الثالث الهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

في حين أن التصنيف الرابع يضم المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب أفريقي.

وبحسب التصنيف المعلن من الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمان الأهلي والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة، وهو ما يجعل الجميع يترقب القرعة بشغف كبير.