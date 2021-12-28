شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب مصير محمد فوزى من أمم أفريقيا لإنهاء ملف تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الإسماعيلى موقف محمد فوزى حارس مرمى الفريق من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون المقرر لها يناير المقبل، حيث فى حالة استبعاد الحارس من القائمة النهائية سوف يقوم مجلس الإدارة على الفور بتمديد تعاقده فى جلسة سريعة بين الطرفين بينما حال سفره مع منتخب مصر للكاميرون سوف يتأجل حسم هذا الملف لحين انتهاء البطولة.

وفتح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى ملف تمديد تعاقد محمد فوزى، وذلك بناء على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش، الذى طالب باستمرار اللاعب فى صفوف القلعة الصفراء بعد تألقه بالفترة الأخيرة ونجاحه فى لفت أنظار الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، وينتهى تعاقد محمد فوزى مع الإسماعيلى فى 2023، لكن الإدارة ترغب فى الحفاظ على كل عناصر القوام الأساسى للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد أنهى ملف تمديد تعاقد النجوم بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبى الفريق للحفاظ على الهيكل الأساسى للدراويش.