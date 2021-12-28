شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عاطف مشروع نجم من الصعيد الجوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم جديد، ومستقبل مشرق ينتظر أحمد عاطف لاعب فريق دجلة، والمعار إلى فيوتشر، بعد تألقه في مباراة الأهلى أمام فيوتشر بالجولة السابعة من بطولة الدورى.

وخطف أحمد عاطف الأنظار في ظل تحركاته داخل الملعب، وتألقه الملفت، والذى تسبب في اختطاف نقطة لفريقه أمام الأهلى بالجولة السابعة من بطولة الدورى، والتسبب في فقد نقطتين من الفريق المنافس .

أحمد عاطف من مواليد 21 مارس 1998 ، يلعب في مركز الهجوم، بدأ في نادى الساحة بسوهاج ، أحد أندية الدرجة الرابعة ، ومنه انضم لناشئين وادى دجلة، ثم انتقل إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع .

قبل تصعيده للفريق الأول في دجلة ، حصل على لقب هداف دورى الجمهورية برصيد 19 هدف ، و احترف في نادى ارجوتيلىس اليونانى ، وعاد منه إلى دجلة بسبب الكورونا ، وبعد نهاية الموسم تمت إعارته إلى فيوتشر .

شارك الموسم الماضى مع دجلة في 21 مباراة ، منها 19 ببطولة الدورى ، و اثنان بكأس مصر، و وصل رصيده من الاهداف الى 6 و صنع اثنان لزملاؤه

ومع فيوتشر شارك في مباراة واحدة خلال الموسم ، أمام الأهلى ، و التي تعادل فيها الفريق امام الفريق الأحمر ، بهدف من صناعة احمد عاطف .



لاعب فيوتشر



احمد عاطف 2



احمد عاطف



اللاعب خلال لعبه فى ناشئين دجلة