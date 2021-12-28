شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة فى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز والتي كان من المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجارى.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في شهر فبراير المقبل، وتحديدا عقب انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

وأوضح مسئولو الرابطة أنه سيتم استئناف مباريات الدورى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بمواجهات المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن للدورى ثم يتم استئناف باقي الأسابيع بحيث يسير الجدول بالترتيب الطبيعى.