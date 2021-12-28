شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشارك فى سحب قرعة دوري الأبطال الأفريقى والكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى، في قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقى، أن موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى سيكون سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال 2021-22 وكأس الكونفيدرالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف موقع الكاف، أن موسيماني ، سيشارك المسرح مع خالد نصار ، مدير المسابقات في الكاف والذي يدير عملية سحب القرعة اليوم.

ويستعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للسفر إلى جنوب إفريقيا خلال الساعات القليلة القادمة، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 12 يوما؛ بسبب توقف الدوري لظروف تجمع منتخب مصر بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل بالكاميرون.

ويسافر مع موسيماني معاونيه كابيلو رانجوجا مخطط الأحمال وموسى ماتلابا وكايل سولومون محللي الأداء

ولعب موسيماني (57 عاماً) في عدة فرق بين عامي 1982 و 1996 ، بما في ذلك جومو كوزموس وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا. كما لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار (بلجيكا) والسد (قطر)، وارتدى قميص منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في أربع مباريات دولية.

بعد اعتزاله ، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد. كان مدربًا لمنتخب جنوب إفريقيا بين عامي 2010 و 2012 ثم انتقل لتدريب ماميلودي صنداونز.

في أكتوبر 2020 ، أصبح أول مدرب أفريقي غير مصري يقود عملاق القاهرة الأهلي. فاز موسيماني بالعديد من الألقاب كمدرب ، بما في ذلك 6 ألقاب لمسابقات الكاف، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما قاد الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر في الدوحة، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.