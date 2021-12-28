رانجنيك يعترف بعدم رضاه عن أداء مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

اعترف رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بعدم رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نيوكاسل 1 / 1 مساء أمس الاثنين في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة ثم جاء هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 وسجله البديل إدينسون كافاني.

وأفلت مانشستر يونايتد من الهزيمة في مباراة أمس حيث تألق ديفيد دي خيا في التصدي لأكثر من كرة خطيرة كما عاند الحظ نيوكاسل في أكثر من فرصة، بعد أن كان قريبا من تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم في الدوري.

ولدى سؤال رانجنيك عن رأيه في أداء فريقه، قال :"لم يعجبني الأداء على الإطلاق. مثلما قلت، نحن نحاول التحسن في السيطرة على المباريات، وفي هذه المباراة لم نفرض سيطرتنا، باستثناء بعض الفترات."

وأضاف :"الأمر كله يتعلق بالطاقة والحالة البدنية والقدرة على الفوز بالكرات الثانية. وفي كل هذه الجوانب، لم نكن في أفضل حالاتنا في المباراة."

وتابع في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"في النهاية حصلنا على نقطة. هذا هو الشيء الجيد، لكن الأداء بشكل عام يجب أن يكون أفضل."

وعلى الجانب الآخر، قال شون لونجستاف لاعب خط وسط نيوكاسل :"أعتقد أننا نشعر بأننا كنا نستحق ثلاث نقاط."

وأضاف :"أرى أننا صنعنا العديد من الفرص الجيدة وربما صنعنا أكثر فرص في المباراة لفترة طويلة منها، لذلك سادت حالة من خيبة الأمل بين اللاعبين، لكننا أدركنا في الوقت نفسه أنه بإمكاننا تقديم مستويات جيدة."