تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز 41 نقطة جمعها من خوض 18جولة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد جمعها من خوض 17 جولة.

تشكيل ليستر سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: كاساتني، أمارتي، يانيك فيسترجارد، لوك توماس.

خط الوسط: نديدي، تيلمانس، بوباكاري سوماري.

خط الهجوم: ماديسون، إيهانيتشو، فاردي.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، أوكسليد-تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.