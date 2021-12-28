قبل مراسم القرعة بساعات.. استبعاد 6 ملاعب لأندية في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أكد مصدر مسئول في قطاع المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، استبعاد ملاعب 6 أندية من الفرق المؤهلة لدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وذلك لعدم استيفاء الشروط بعد تقيمها ومراجعتها ‏بعد انتهاء المهلة الممنوحة للفرق يوم 20 ديسمبر الماضي .

وكان "الخليج 365" قد انفرد الفترة الماضية بخطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 9 ديسمبر إلي الأندية التي تأهلت لمرحلة دوري المجموعات في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يخطرهم فيه بتطبيق معايير "السوبر ليج" علي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بشكل مفاجئ وقبل مراسم القرعة غداً الثلاثاء .

وعلم الخليج 365 أن الأندية التي تواجه مشكلة في تطبيق معايير اللعب علي ملاعبها خلال مباريات دوري المجموعات هي أندية: "الهلال السوداني، المريخ السوداني، وفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين، النجم الساحلي التونسي وساجرادا سبرينزا الأنجولي".

وأكد المصدر في قطاع المسابقات أن النجم الساحلي سينتقل للعب في ملعب رادس، وساجرادا الأنجولي سينتقل للعب في لواندا العاصمة، ونفس الأمر للأندية الجزائرية ستلعب في ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر، اما بالنسبة للأندية السودانية ففي حال عدم جاهزية ملاعبها قبل انطلاق المباريات منتصف فبراير المقبل ستلعب خارج السودان .

خطاب 9 ديسمبر المرسل من الكاف الي الأندية لتطبيق الشروط والأحكام، أجبر الأندية علي توافر الشروط الآتية :

1- جودة عالية من الملاعب سواء (طبيعي أو صناعي).

يجب أن يكون الملعب أخضر ومستوي تمامًا سواء من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي وفي حالة ممتازة مع العشب الطبيعي، كما يجب أن يكون سقيًا فعالاً لنظام الاستخدام في الطقس الجاف.

وفي حالة العشب الصناعي، يجب تقديم شهادة لصلاحية الملعب من الفيفا والتي لا يمكن أن يتجاوز عمرها سنتين.

2- الأضواء الكاشفة بدرجة 1200 لوكس على الأقل (في حالة المباريات المسائية)

وبالنسبة للمباريات التي لن تُلعب خلال النهار والتي ستُلعب تحت ضوء كاشفة، يجب توفير إضاءة أفقية بحد أدنى 1200 لوكس في جميع أنحاء الملعب، وشهادة اختبار كشاف صادرة عن سلطة مختصة لا يمكن أن تكون أقدم من سنتين .

3- بالنسبة للفرق والمسؤولين، يجب أن يكون هناك مقعدين بديلين للفريق مغطاة لستة عشر (16) شخصًا على الأقل ومقعد واحد مغطى على مستوى الملعب مع 4 غرفة جلوس، وبالنسبة لحكام المباراة، يجب أن تكون المقاعد حديثة ومريحة ومصنوعة من مواد عالية الجودة، كما يجب أن يحتوي الملعب على نفق للاعبين ويجب ألا يقل نفق اللاعبين عن (4) أمتار وعرضها اثنان فاصل أربعة (2.4) مترا على الأقل، ويجب حماية اللاعبين المشاركين وحكام المباراة الذين يدخلون منطقة اللعب عن طريق نفق تلسكوبي مقاوم للحريق ويمتد إلى منطقة اللعب بعيدًا بما يكفي لمنع خطر إصابة المشاركين في المباراة بسبب رمي الأشياء من قبل المتفرجين.

4- يجب أن تكون لوحات تبديل اللاعبين الإلكترونية للحكام.

5- غرف ملابس نظيفة ولائقة بالمعايير الدولية مع معدات مناسبة للفرق والحكام، حيث يجب أن توفر الملاعب غرف تبديل ملابس واسعة وعالية الجودة وغيرها من المرافق التي تسمح للاعبين وحكام المباراة من تنفيذ أنشطتهم براحة وأمان، ومن الضروري أن تكون غرفتي الملابس الرئيسيتين في الملعب متساويتين في الحجم والأناقة والراحة .

6- مقاعد الجماهير الفردية في الملاعب، حيث يجب أن تحتوي مدرجات المتفرجين على مقاعد فردية في جميع القطاعات، ويجب أن تكون مقاعد المتفرجين فردية وثابتة (على سبيل المثال على الأرض) ومفصولة عن بعضها البعض على شكل، ومرقمة، ومصنوعة من مادة غير قابلة للكسر وغير قابلة للاشتعال، ولها مسند ظهر بارتفاع لا يقل عن ثلاثين (30) سم عند قياسه من المقعد.

7- يجب توفير المرافق الصحية للمتفرجين ويجب توفير ورق التواليت والصابون وكل وسائل الراحة .

8- تقديم شهادة سلامة وحريق الاستاد الصادرة عن السلطات المحلية والتي لا يمكن أن تكون أقدم من سنتين .

9- المرافق الطبية، حيث يجب تجهيز الملعب بغرفة مخصصة للإسعافات الأولية والعلاج الطبي لكل من اللاعبون والمسؤولون والجماهير ، ويجب أن يكون الملعب مجهزًا بغرفة للكشف عن المنشطات .

10- المرافق الإعلامية، يجب أن يسهل الوصول إلى جميع وسائل الإعلام، ويجب أن يكون المدخل الإعلامي منفصلاً عن المداخل الأخرى بالملعب، ويجب توفير مكان مخصص لوقوف السيارات للإعلاميين والصحفيين، ويجب أن تكون قاعة المؤتمرات الصحفية متاحة داخل الملعب ومجهزة بكافة الامكانيات الصوتية ووصلات الإنترنت وكراسي حيث يجب أن تحتوي هذه الغرفة على خمسين (50) مقعدًا على الأقل لممثلي وسائل الإعلام .

11- مواقع كاميرات التصوير، حيث يجب توفير منصة كاميرا رئيسية واحدة (1) في المدرج على الجانب الغربي،كما يجب أن يكون موقع مركزي، على ارتفاع فوق الملعب مما يضمن جودة الصورة المثلى ، و يجب أن يكون موضع الكاميرا الرئيسي متوافقًا تمامًا مع خط المنتصف وأن يكون على ارتفاع الذي يشكل زاوية 27-35 درجة من المستوى الأفقي إلى المركز.

12- شاشة عملاقة توفر رؤية أمثل لجميع الجماهير في الملعب وفي مكان لا يوفر أي خطورة على المتفرجين .

13- يجب أن يكون لكل ملعب غرفة تحكم في الملعب (VOC)مجهزة بمرافق وجهاز مراقبة تلفزيوني و شاشات.

14- نظام إضاءة الطوارئ ولأغراض ضمان السلامة، يجب أن يكون الملعب كذلك

مزود بنظام إضاءة للطوارئ معتمد من الجهات المحلية المختصة للاستخدام في حالة حدوث عطل عام في الإضاءة في أي جزء من الملعب ، يتجه إليه الجمهور أو الموظفون للوصول، بما في ذلك جميع طرق الخروج والإخلاء .

15- فنادق لإقامة الفرق والمسؤولين، حيث يجب أن يتوفر الحد الأدنى من الفنادق 4 نجوم بالقرب من مكان إستضافة المباراة.

16- المستشفيات والمطار بالقرب من ملعب المباراة لمسافة محددة.