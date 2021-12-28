شكرا لقرائتكم خبر عن تألق محمد أوناجم يضعه على سكة الاستمرار فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد تألق المغربى محمد أوناجم يومًا عن يوم مع الزمالك، حيث شارك اللاعب مع الفريق منذ بداية الموسم فى 8 مباريات نجح فى تسجيل هدفين وصنع هدف، ولم يتلقى أى بطاقات صفراء أو حمراء.

ويعد تألق محمد أوناجم فى الفترة الحالية من أهم العوامل التى ستساهم فى دخول مسئولى النادى الأبيض فى مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده والاستمرار مع الفارس الأبيض، لاسيما وإن أوناجم سينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.

وتقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

وتضع إدارة الكرة بالزمالك أسماء 7 لاعبين على مائدة التجديد وهم محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا ورزاق سيسيه وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمود عبد العزيز، وتقوم الإدارة بترتيب المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين وفقًا للأولويات التى يحتاجها الفريق.

وتستغل إدارة نادى الزمالك انتهاء الفريق الكروى من خوض مواجهاته في مسابقة الدورى الممتاز، وتوقف المسابقة اعتبارًا من غد الاثنين حتى يوم الأربعاء 6 فبراير 2022، بسبب كأس أمم أفريقيا، من أجل فتح ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى.

وترغب إدارة نادى الزمالك في حسم الملف سواء بتجديد تعاقد اللاعب وفقًا للعرض الذى سيقدم، أو العمل على تسويقه في انتقالات يناير حتى لا يرحل مجانًا عن النادى.