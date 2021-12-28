تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



ويستضيف فريق ساوثهامبتون نظيره توتنهام، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ويحل فريق وست هام ضيفا على فريق واتفورد، على ملعب فيكارج رود، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

ويسعى فريق ليفربول إلى العودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عندما يلتقي مضيفه ليستر سيتي بملعب كينج باور.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وستتم إذاعتها عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يستأنف فريق الوداد رحلته للحفاظ على لقب الدوري المغربي، حين يلاقي مضيفه الفتح الرباطي في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة الوداد والفتح الرباطي في الدوري المغربي عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.

ويستضيف فريق شباب بلوزداد نظيره اتحاد العاصمة في الجولة العاشرة من الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة الجزائرية السادسة على الهواء مباشرة.