شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستقر على ضم عمرو السولية لقائمة منتخب مصر فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على ضم عمرو السولية، لاعب الأهلي، لقائمة المنتخب النهائية فى بطولة أمم أفريقيا 2022 التى تنطلق فى يناير المقبل.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لعودة عمرو السولية من إصابته بتمزق فى السمانة، إلا أن كيروش يفضل اصطحابه إلى الكاميرون لمواصلة العلاج مع المنتخب بحيث يلحق بمباريات البطولة.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون غدا الأربعاء.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 27 ديسمبر الحالي، استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير، في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.