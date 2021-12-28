شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب الأهلى بالتعاقد مع مساك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى من مسئولي ناديه ضرورة التعاقد مع مساك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسباً لرحيل المغربى بدر بانون مدافع الفريق الذى تنهال عليه العروض الخليجية بعد تألقه مع المارد الأحمر ومع منتخب بلاده بكأس العرب بالإضافة لكثرة إصابات محمود متولى مدافع الفريق وغيابه فترات طويلة عن الفريق.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 12 يومًا بعد انتهاء مباراة فيوتشر، التي أقيمت مساء الاحد والمؤجلة من الأسبوع السابع في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز، لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة أمم إفريقيا على أن يبدأ التجمع يوم 8 يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين في الكاميرون.