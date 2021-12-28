شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى قياسات بدنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

ويواصل الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز تجهيز السداسى أحمد كاستيلو وأحمد أيمن ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمد الصادق ومدحت فقوسة لاعبو الفريق في ظل معاناتهم من إصابات مختلفة ، وذلك رغم تأجيل مباراة فيوتشر .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.