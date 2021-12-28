شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يجدد رفضه الرحيل عن الأهلي فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي فكرة الرحيل خلال انتقالات يناير المقبلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأعلن اللاعب رغبته في البقاء، وتمسك محمد محمود الذي عانى من الإصابات كثيراً في الاهلي بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

ورغم أن محمد محمود خارج حسابات موسيماني المدير الفني بشكل واضح إلا أن اللاعب أعلن رغبته في البقاء رافضاً العروض المحلية التى وصلته مؤخراً.

على صعيد أخر ، تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظراؤهم في المنتخب الوطني الأول للاطمئنان على برنامج علاج عمرو السولية الذي يعاني من إصابة تعرض لها قبل مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

واستفسر مسئولو المنتخب من نظراؤهم في الأهلي عن حالة السولية وإستجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة، ويحتاج السولية إلى فترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له ، وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه داخل مقر النادي.