شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد وحمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قارن عمرو السولية، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بين الثنائي طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، والمالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، من حيث الإمكانيات الفنية للثنائي وكذلك مميزات كل لاعب. وقال السولية، في تصريحاته تليفزيونية: "الثنائي مختلف تماما، بالنسبة لأليو ديانج فهو قادر على نقل الفريق من الدفاع إلى الهجوم في وقت قصير، ينجح في قطع الكرة بشكل جيد، ويجيد الرأسيات وسريع بالكرة". وأضاف: "بالنسبة لطارق يريد أن يكون خلف اللاعبين دوما من أجل المساندة الدفاعية التي يتميز بها، طارق يحب أن يكون بين ثنائي الوسط، لكي يمنح لهما الفرصة للزيادة الهجومية، ويمتلك القوة ويريد التغطية دوما على زملائه، ولكن ديانج يزيد هجوميا، لذلك الفارق بين الثنائي يكمن في الزيادة الهجومية لكل لاعب". وحول قلة اللاعبين المسددين من خارج منطقة الجزاء في مصر بالوقت الحالي قال: "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالموقف والفرصة، هناك فرص لا تستدعي التسديد بشكل مباشر والصبر وفتح المساحة أولا، لا يمكن أن أسدد بلا مبرر في كل الأوقات، وطرق اللعب الحالية جعلت هناك قلة بالنسبة للمسددين من خارج منطقة الجزاء مقارنة بالماضي طرق اللعب كانت أبسط وبالتالي التسديد كان أسهل".

كما قارن عمرو السولية بين زميله حمدي فتحي وطارق حامد مشددا على أن الثنائي مميز ومن ضمن اللاعبين الكبار، وقال : "الثنائي مميز، ولاعبين كبار، حمدي يزيد هجوميا بشكل قوي، ويجيد اللعب بالرأس، وطارق لديه قوة دفاعية"

وبسؤاله عن الأفضل بين عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي قال: "الثنائي مميز عبد الله السعيد يمتلك خبرات كبيرة، وقفشة بالخبرات التي يكتسبها يعد لاعبا مميزا خاصة في الوقت الحالي".

وأشار السولية إلى أن الخسارة من غانا بستة أهداف مقابل هدف مع منتخب مصر الوطني هي الأصعب في مسيرته.

وتطرق السولية للحديث عن محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول قائلا: "صلاح لاعب كبير ومن أكثر الشخصيات احتراما وشخصيته لم تتغير بعد النجومية، وكان يستحق المركز الثاني أو الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم على الأقل".

وعن مثله الأعلى قال: "تشافي ألونسو كان مثلي الأعلى وكذلك توني كروس".

وأشار السولية إلى أنه قضى معايشة من قبل في فريق فياريال الإسباني، ولكن إلغاء الدوري المصري وقتها تسبب في فشل الصفقة، فكان من المفترض أن يتابعوه في المباريات.

وأكد السولية أنه دوما ما يتحدث مع ابنتيه ليلى وصوفيا قبل المباريات.

ووجه رسالة لمؤمن زكريا نجم الأهلي قائلا: "من اللاعبين الكبار جدا بتمنى له الشفاء العاجل وأقول له كلنا بنحبك".