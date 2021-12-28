شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة جمال علام تبدأ زيارتها للأندية اليوم استعدادا لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، قائمة جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، فى الانتخابات المقبلة، جولاتها الانتخابية، حيث تعقد القائمة اجتماعات مع مجالس إدارات أندية الجمعية العمومية لشرح البرنامج الانتخابى قبل الانتخابات.

واعتمد اتحاد الكرة السبت الماضي الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

وتقدمت للانتخابات قائمتان، إحداهما برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتمت تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فيما تضم القائمة الثانية: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال، واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتمت تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.