مانشستر يونايتد يقتنص تعادلاً صعباً أمام نيوكاسل

انتهت مواجهة مانشستر يونايتد ومستضيفه نيوكاسل يونايتد على وقع التعادل بهدف لهدف الاثنين في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



خرجت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى وحتى صافرة النهاية، وقدم أصحاب الأرض أفضل مباراة لهم هذا الموسم إلى الآن، ونجح آلان سانت ماكسيمين في افتتاح التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 7 من تسديدة رائعة.



وتمكن المهاجم البديل إدينسون كافاني من إدراك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد أن سدد في أقدام المدافعين ثم ارتدت الكرة له مجدداً فوضعها في المرمى.



وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.



وكان مانشستر يونايتد افتقد قبل المباراة مباشرة لخدمات المدافع فيكتور لينديلوف بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.



ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل عندما استغل خطأ للمدافع الفرنسي رافايل فاران في تشتيت كرة في وسط الملعب فانتزعها شون لونغشتاف ومررها إلى سان-ماكسيمان الذي توغل داخل المنطقة وسددها في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس دي خيا (7).



وجرب البرازيلي جولينتون حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (12)، ثم سدد جونجو شيلفي كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها دي خيا بصعوبة (24).



وأنقذ السلوفاكي مارتن دوبرافكا مرمى نيوكاسل من هدف التعادل بتصديه لانفراد غرينوود من مسافة قريبة إثر ركلة حرة لعبها له البرتغالي برونو فرنانديش بذكاء قبل ان يشتتها الدفاع (42).



وتلقى نيوكاسل ضربة موجعة بإصابة مهاجمه ويلسون في قدمه اليسرى فترك مكانه لمورفي(45+6).



ودفع رانغنيك بكافاني وسانشو مطلع الشوط الثاني لتصحيح أوضاع فريقه، لكن شباكه كادت تستقبل هدفاً ثانياً عبر سان-ماكسيمان عندما تلقى كرة عرضية من جولينتون أمام المرمى فتابعها بيسراه من نصف متر لكن دي خيا أبعدها في توقيت مناسب (48).



ورد ماركوس راشفورد بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها دوبرافكا بصعوبة الى ركنية (50).



وتابع دي خيا تألقه وتصدى لتسديدة قوية لراين فرايزر من داخل المنطقة (63)، ثم تصدى لأخرى قوية من خارج المنطقة لسان-ماكسسمان (66).

وكاد البديل مورفي يضيف الهدف الثاني من تسديدة خادعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر البعيد (68).



ونجح كافاني في إدراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من المدافع البرتغالي ديوغو دالوت فسددها بيمناه من مسافة قريبة ارتدت من المدافع جمال لاسيلز وتهيأت أمامه مرة ثانية فهيأها لنفسه وسددها بين ساقي الأخير داخل المرمى (71).



وأهدر كافاني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية من البرازيلي أليكس تيليس لعبها برعونة من مسافة قريبة فأبعدها لاسيلز من باب المرمى (76).



وحرم القائم الأيسر مورفي من التعزيز عندما رد تسديدة الخادعة من داخل المنطقة فتتهيأ أمام البديل الآخر البارغوياني ميغل ألميرون عند حافتها فسددها قوية أبعدها دي خيا بصعوبة إلى ركنية (88).



(بي إن سبورت)