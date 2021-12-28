الامارات | الحمادي يؤكد ضرورة توسع «الهوية الرياضية الرقمية» للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يؤكد ضرورة توسع «الهوية الرياضية الرقمية» للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس المهندس عادل صالح الحمادي، على «ضرورة توسع وتكامل وثيقة الهوية الرياضية للأندية والمؤسسات الرياضية لتشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة بما ينعكس بالإيجاب على تطور الرياضة تكاملاً مع مكونات الهوية الأخرى الرقمية والسمعية والبصرية ومغذياتها اللونية».

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية بعنوان «الهوية الرياضية الرقمية» أقيمت في الجامعة القاسمية أول من أمس، ونظمها مجلس الشارقة الرياضي، واستهدفت الإعلاميين المعنيين بالأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية ومؤسسة رياضة المرأة بالإمارة الباسمة.

وأشاد الحمادي الذي قدم الورشة بالدعم المستمر من صاحب السمو حاكم الشارقة وبالاهتمام الذي يوليه للإعلام الرياضي، وتماشياً مع توجيهاته السامية؛ فإن مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي يولي هذا الجانب الاهتمام والرعاية المستمرة نظراً للدور الجوهري للإعلام في الإرتقاء بالرياضة وتطورها.

كما عبر الحمادي عن أهمية تمثيل الهوية الرياضية بالشكل الملائم من قبل المسؤولين والموظفين واللاعبين وكوادر الفرق الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على سمعة رياضتنا ومستوى تحفيز أفراد المجتمع والجمهور على ممارسة مختلف الرياضات ومساندة الفرق الرياضية.

وأكد على ضرورة الالتزام ببنود الهوية الموضحة التي تسعى عبر جهودها الثقافية الرياضية بمختلف أشكالها أن تصب في رؤية واحدة وأهداف مشتركة تعكس توجهات حاكم الإمارة الباسمة واهتمامه بممارسة مختلف الألعاب الرياضية في مناخ صحي وبيئة جاذبة تأسس لجيل من الموهبين يشكلون نواة أبطال للمستقبل، منافسين في البطولات وممثلين للإمارة والدولة خير تمثيل في البطولات المحلية والقارية والدولية.

تضمنت محاور الورشة عرض نماذج وأطر عمل مختلفة توضح الأسلوب الأمثل في تمثيل الشخصية الرياضية، وشملت الفقرة الأخيرة من الورشة عرض إرشادات مهمة من الواجب اعتبارها في وثيقة الهوية شملت مختلف الاستخدامات البصرية والسمعية والرقمية، ونماذج وتطبيقات لاستخدامات سليمة وأخرى خاطئة.

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