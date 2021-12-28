الامارات | مدرب العين: لست مهتماً بلقب الشتاء.. ولا أفكر في الأرقام

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: لست مهتماً بلقب الشتاء.. ولا أفكر في الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب فريق العين الأوكراني سيرجي ريبروف على أنه يتعامل مع دوري أدنوك للمحترفين بمبدأ عملي من خلال التركيز في كل مباراة على حدة طوال فترة الموسم بعيداً عن الحسابات والتسميات خصوصاً بعدما ضمن الفريق لقب «بطل الشتاء» قبل جولتين على نهاية الدور الأول، مشيراً إلى أن اللاعبين يدخلون كل مباراة على أنها بطولة، ومن ثم النظر للمحصلة في نهاية الموسم والتي يأمل أن يكون فيها فريقه المتوج بلقب المسابقة، على حد تعبيره.

وقال ريبروف الذي يقضي عامه الأول مع الفريق ونجح حتى الآن في إعادة شخصية «الزعيم»، لـ«الإمارات اليوم»: «أنظر إلى جميع مباريات الموسم على أنها مهمة والتركيز فيها وتقديم الأداء المقنع هو الهدف المهم بالنسبة لي، ولست مهتماً بلقب الشتاء، ولا أفكر بالأرقام».

وكان العين الذي فاز على النصر، السبت الماضي، بحاجة للفوز على عجمان الخميس المقبل ضمن الجولة المقبلة الـ12 لنيل لقب «بطل الشتاء» لكن خسارة ملاحقه الوحدة في مواجهة اتحاد كلباء عجلت بذلك، بعدما أصبح رصيد «الزعيم» 27 نقطة متفوقاً على الوحدة «الوصيف» بفارق سبع نقاط. وسبق أن تذوق «الزعيم» حلاوة «بطولة الشتاء» وحسم اللقب في نهاية الموسم، وكان ذلك في موسم 2011-2012، 2012-2013 و2014-2015، كما حقق اللقب من مركز وصافة «بطل الشتاء» في موسم 2017-2018 بعد أن أنهى الدور الأول خلف فريق الوصل، لكنه عاد وحقق اللقب لاحقاً.من جهته، قال مشرف فريق العين عبدالله علي في تصريحات صحافية إن الانتصارين على النصر كانا مهمين خاصة وأن «الزعيم» تعرض لتحدي كبير فيهما بسبب الإصابة، وأن المهاجم لابا كودجو كان قد انضم لقائمة المصابين في لقاء «العميد» في الدوري لكن فريقهم استطاع أن يؤكد أنه بمن حضر.

وأضاف: «نحن نمتلك مجموعة من اللاعبين وليس 11 لاعباً فقط، من المهم أن تتوفر لديك دكة من 18 إلى 19 لاعباً في كامل الجاهزية، عموماً الفريق تنتظره مواجهات في المنافسات الثلاث التي يشارك فيها».

• 27 نقطة رصيد العين في الدوري متفوقاً بفارق سبع نقاط على الوحدة «الوصيف».

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