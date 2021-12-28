الامارات | بطولة الشارقة الدولية لشباب السلة تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الشارقة الدولية لشباب السلة تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مدرج خورفكان مساء اليوم حفل افتتاح النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أكاديمية جام للفعاليات الرياضية، بمشاركة 23 فريقاً يمثلون 7 دول هي: الإمارات، مصر، لبنان، الهند، الأردن، إسبانيا وصربيا، وتستمر منافساتها حتى بعد غد الخميس.

يمثل الإمارات في البطولة منتخب المنطقتين الوسطى والشرقية المكون من لاعبي ولاعبات البطائح ومليحة والذيد والمدام وكلباء. تجرى المنافسات في 4 فئات، هي: تحت 16سنة للبنين والبنات، تحت 12 و14سنة للبنين، وذلك على ملاعب صالات أندية: خورفكان الرياضي وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة وصالة نادي إتحاد كلباء الرياضي.

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